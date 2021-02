NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia com apoio do Canil da Polícia Civil de Rio Brilhante e Polícia Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira (12) a Operação Dionísio para combater o tráfico de drogas no município.

De acordo com as investigações, um indivíduo custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, era responsável por comandar a remessa de pasta base de cocaína, a qual era armazenada na residência de uma mulher e posteriormente repassada para as pessoas que efetivavam a venda. O depósito foi escolhido em local ermo e, para não chamar a atenção, a responsável pela guarda do entorpecente não realizava a comercialização, somente fazia a entrega e depositando a quantia ao chefe do grupo.

Foram realizadas diligências no pontos de venda da droga, havendo apreensão de entorpecente, dinheiro, balança de precisão e demais petrechos usados para o comércio. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e efetivas 4 prisões, resultando na apreensão de maconha, pasta base de cocaína, mais de R$3.700,00, comprovantes de depósito e até uma máquina para efetivar a venda através de cartão de crédito.

Os presos serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, podendo pegar uma pena superior a 15 anos de prisão.