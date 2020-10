A Polícia ao prender um foragido da Justiça identificado como Jeferson Lima Martins (36) na noite de terça-feira (13) acabou descobrindo um depósito de drogas no Aero Rancho. Os policiais estavam em patrulhamento pela região, quando perceberam a atitude suspeita de dois indivíduos numa esquina. Sendo que Jeferson ao notar a presença da viatura se evadiu a pé do local. Alcançado se apresentou com RG falso e depois confessou que havia comprado o documento pelo valor de R$ 1 mil. Ele se encontrava foragido do sistema prisional.

O comparsa dele Edigleice da Silva Haddad (31) também foi preso tentando se esconder no quintal de uma casa. Ele alegou que o imóvel era abandonado. Mas acabou confessando que a casa era da sua avó e que ali funcionava um depósito de drogas e que o patrão seria Jeferson que negociava a maconha pelo WhatsApp com uma pessoa conhecida apenas como Didi. No local foram apreendidos 85 tabletes de maconha, balança de precisão e vários petrechos usados na preparação do entorpecente.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia para os trâmites legais.