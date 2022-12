A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem, 12/12, R.C.D., de 21 anos, por tráfico de drogas. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), no bairro Jardim Macaúbas, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, chegou ao conhecimento da DENAR, por meio de informações de inteligência policial, que um local situado no Jardim das Macaúbas funcionava como armazenamento de grande quantidade de drogas. Os investigadores foram até o endereço indicado e logo que se aproximaram da entrada do imóvel, já sentiram forte odor de maconha.

Na casa estava o autor. A droga foi localizada na sala, em um saco de estopa.

Foram apreendidos sete tabletes de maconha, pesando 6,482 kg, além de uma balança de precisão, um celular, um caderno de anotações indicando toda a contabilidade do tráfico, de forma muito elucidativa, e dois comprovantes de depósito bancário, tendo em vista que o comércio da droga era feito via transferências online.

Diante dos fatos, R. C. D. recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. A autoridade policial plantonista representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, notadamente pela quantidade de drogas e a gravidade concreta do comportamento delitivo, somando-se ao fato de o autuado ser reincidente em crime doloso, ostentando condenação penal transitada em julgado pelo crime de organização criminosa.