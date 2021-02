Ele aplicou diversas mentiras, começando pelo nome ao grupo criminoso que pertencia, além de ser foragido da justiça brasileira. Esse é Rodrigo Braga, 35 anos, (Foto acima) que usava nome falso de Gabriel Mendes da Silva (35) e foi preso na noite de sábado (13), quando estava escondido em uma residência localizada em San Barnardino, nas proximidades de Assunção, no Paraguai. Depois foi expulso e entregue as autoridades brasileiras pela Ponte da Amizade, em Ciudad del Leste.

Conforme informações da PF, Gabriel Tinha um mandado de prisão por associação criminosa e tráfico de drogas. Estava foragido da penitenciária de Itajaí em Santa Catarina. Ele também mentiu pertencer a facção criminosa CV (Comando Vermelho), na realidade é membro do PCC (Primeiro Comando da Capital). Gabriel ou Rodrigo Braga é morador de Florianópolis, em Santa Catarina, e de acordo com a polícia paraguaia, ele está ligado a facção no tráfico de drogas.