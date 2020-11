Uma megaoperação foi deflagada durante a madrugada desta sexta-feira (6), em Ciudad de Leste/Paraguai dentro do presídio onde estão encarcerados membros da facção PCC e do Clã Rotela. Um pente fino foi realizado na unidade prisional por equipes de policiais sendo encontrados e apreendidos diversos celulares, facas artesanais de vários tamanhos e agendas com anotações. Descobriu-se também um plano de fuga arquitetado entre as facções PCC e Clã Rotela para esta sexta-feira (6).