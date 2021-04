A Polícia Civil divulgou uma foto de Ângelo Maria Felix, de 51 anos, procurado desde ontem (14) após atropelar e matar Wagner da Silva de Assis, de 30 anos, namorado da ex-mulher em Rio Verde de Mato Grosso. Na ocasião uma bebê de um mês, filha do autor com a mulher, ficou gravemente ferida. Quem souber do paradeiro do criminoso, pode entrar em contato com a delegacia de Rio Verde pelo número (67) 3292-1528.

Conforme a Santa Casa de Campo Grande, hospital para onde a bebê foi transferida em uma ambulância avançada após o atentado, a criança deu entrada na unidade de saúde às 22:56 de ontem (13) com quadro de politrauma. “Ela segue internada na emergência pediátrica em estado grave aos cuidados da equipe da pediatria”, informou o hospital em boletim das 20h23, desta quarta-feira.

O crime

Vagner seguia com a companheira, de 36 anos, e a criança pela Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Nova Rio Verde, quando o ex-marido da mulher teria avistado ambos caminhando e acelerou o veículo, um Fiat uno, de cor vinho, em direção aos 3. O namorado da mulher foi socorrido pelo Samu, até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o impacto da batida, a bebê, segundo testemunhas, foi arremessada do carrinho e rolou pelo asfalto. Ela teve traumatismo craniano e devido aos ferimentos foi transferida para Campo Grande. A mulher ficou em estado de choque. Ela também recebeu atendimento médico e passou por uma psicóloga. À polícia, testemunhas e familiares disseram que o autor não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e que já teria ameaçado outras vezes o atual namorado dela. Ele ainda não aceitava o fato de Vagner morar com a ex após o nascimento da filha. Depois do crime o homem fugiu. O veículo foi localizado pouco tempo depois na fazenda em que o primo dele trabalha. O local fica a 3 km da BR-163. A polícia investiga se o Ângelo teve ajuda de amigos e familiares para fugir.