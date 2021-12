Policias do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), foram acionados na manhã desta quinta-feira (16), após clientes e funcionários da agência do Bando do Brasil, na Avenida Gunter Hans, suspeitarem de um pacote vermelho em frente a agencia.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, José Luiz Leite, um cliente acionou o 190 após suspeitar do objeto. “O cliente ligou para a Polícia Militar informando sobre o pacote suspeito e em seguida acionamos o Bope”, explicou. O Batalhão atua em situações de crise e alto risco.

Os policiais isolaram a área e neste momento montam um equipamento para fazer um raio-x no pacote. Dessa forma, podem saber o conteúdo. Os funcionários estão dentro da agência e clientes estão sendo orientados a não ficar no local.