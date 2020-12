SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Na tarde de quinta-feira (10), policiais civis da Delegacia do Município estiveram, juntamente com a equipe da perícia, em uma casa abandonada localizada na Rua Distrito Federal, onde foi encontrado um cadáver. Ao todo foram verificadas cerca de 11 perfurações por instrumento cortante. A vítima foi identificada como sendo um homem, de 56 anos.

Após a realização de perícia no local do homicídio, a equipe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil em Sidrolândia, iniciou diligências em busca do principal suspeito.

Na manhã de hoje (11), o autor, de 22 anos, foi encontrado nas imediações da Rua Distrito Federal, em uma casa abandonada, sendo preso em flagrante.

Em interrogatório ele confessou o crime, e afirmou que ocorreu por uma divergência em razão de uma relação sexual com a vítima.

Após ter desferido diversas facadas, o autor subtraiu dinheiro que estava com a vítima.

Foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de Latrocínio e Ocultação de Cadáver.

O autor encontra-se à disposição do Poder Judiciário.