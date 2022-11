A Polícia elucidou o homicídio de Rodrigo Silva Marcelino (21) ocorrido no dia 14 de Março deste ano. A vítima foi morta numa emboscada sendo alvejado por tiros nas costas e nuca. As investigações apontaram que o autor seria indivíduo de extensa ficha criminal, com passagem criminal, inclusive, pela prática de organização criminosa, o qual teria se desentendido com a vítima por motivos banais, momentos antes dos fatos.

Policiais da 5ª Delegacia de Polícia Civil, ao se deslocarem hoje (11) até o imóvel onde o autor reside com o escopo de intimá-lo para ser indiciado como autor do homicídio, foram informados por populares que ele, após passar a noite consumindo drogas, teria agredido a sua convivente. O indivíduo foi preso em flagrante pela prática de lesão corporal contra a sua convivente e sogra e indiciado como autor do homicídio de Rodrigo.

Após realizados os procedimentos relativos à prática do homicídio, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia da Mulher, para ser autuado em flagrante como autor das lesões corporais.