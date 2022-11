A Polícia Civil elucidou um homicídio ocorrido por dívida de comércio de gado em Miranda. A pedido da Delegacia de Polícia de Miranda, o Poder Judiciário do Município concedeu a prisão preventiva de F.O.C., indiciado por homicídio qualificado mediante dissimulação em detrimento da vítima Custódio Antônio da Silva. O cumprimento do mandado de prisão foi executado na manhã de domingo (20).

O crime ocorreu em 04.10.2022, após F.O.C. atrair Custódio para região rural da cidade, sob o pretexto de negociar gado. Na ocasião o atacou pelas costas desferindo uma paulada na sua cabeça. Foi esclarecido que F.O.C. havia comprado bovinos de Custódio algumas semanas antes de sua morte, sendo pactuado o valor de R$ 50 mil. A partir das provas testemunhais ficou comprovado que o autor pagou apenas cerca de metade desse montante.

A Polícia elucidou o crime e conseguiu comprovar por meio de investigação que o autor manteve contínuo contato telefônico com a vítima antes de sua morte. Além disso, foi confirmado que F.O.C. tentou contratar uma testemunha pelo valor de R$ 500,00, para atrair Custódio ao local afastado e ermo do município, dias antes da execução, bem como tentou comprar uma arma de fogo do tipo revólver.

O Inquérito Policial será relatado nos próximos dias, quando se dará início ao processo criminal, com eventual denúncia do Ministério Público e posterior pronúncia do indiciado.