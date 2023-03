A irmã do acusado de matar Edvaldo Carlos Ramos vulgo “Gringo” foi encontrada com arma do crime escondido numa mala no Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ela acabou presa junto do irmão, hoje (15). O autor do crime foi preso pelo GOI no Jardim Canguru e encaminhado a 5º Delegacia de Polícia Civil, onde presta depoimento ao delegado Rodolfo Daltro, que já tinha pedido mandado de prisão contra ele.

CASO

Os vizinhos ouviram uma discussão e em seguida tiros. “Gringo” cambaleou e caiu morto no portão da sua casa. Em seguida uma mulher e um homem fugiram do local. Os próprios vizinhos foram até a delegacia Piratininga a pé e avisaram sobre o crime. O celular de Gringo foi encontrado próximo da região. De acordo com o boletim de ocorrência, no bolso da calça de Edvaldo foram encontradas duas pedras de crack.