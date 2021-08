O idoso de 81 anos, autor do incêndio que devastou 550 mil metros quadradosna região do Parque dos Poderes entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta (20), foi localizado. Ele foi ouvido pela Polícia Civil, mas liberado, e será indiciado pelo incêndio.

Conforme as primeiras informações do delegado responsável pelo caso, Wilton Vilas Boas, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, o idoso não foi preso. Ele foi localizado após ser identificado, encaminhado para a delegacia e ouvido. Liberado, ele será indiciado pelo incêndio de grandes proporções.

Uma coletiva para que o caso seja esclarecido será concedida ainda nesta tarde, na Acadepol (Academia de Polícia Civil), que teve o terreno incendiado.

Incêndio incontrolável

O relato ainda na noite de quinta-feira era de que o incêndio no parque era incontrolável. As chamas se alastraram com o vento e também por conta do tempo seco, e tomaram conta de 550 mil metros quadrados de área consumida pelas chamas.

O tamanho da área ainda é uma estimativa inicial e o valor exato ainda é calculado pelo CPA (Centro de Proteção Ambiental) dos bombeiros. As imagens foram obtidas através de mapeamento por drone e, segundo o Corpo de Bombeiros, foram 150 mil litros de água utilizados para controlar o fogo.

Às 11h desta sexta-feira, equipes dos bombeiros continuavam com trabalhos de rescaldo e apagando pequenos focos de calor que reaparecem. O trabalho foi encerrado ainda no fim da manhã, mas outros pequenos focos chegaram a aparecer e são controlados pelos bombeiros.

Com 285 hectares, o Parque dos Poderes é a maior reserva campo-grandense, por isso a ocorrência chamou atenção e logo ganhou repercussão nas redes sociais. O incêndio mobilizou 35 bombeiros, 7 viaturas e consumiu 150 mil litros de água. Os dados foram fornecidos pelo Major Fábio Pereira de Lima, comandante dos trabalhos.

No auge da ocorrência, na noite de quinta, as chamas atingiram 4 metros de altura e a fumaça se espalhou por toda a região do entorno do Parque. As chamas começaram em terreno atrás da Acadepol, mas se espalharam para a área do prédio. Foi o momento mais tenso do combate ao incêndio, pois o fogo ameaçava atingir carros que estavam no estacionamento.

Conforme o major, às 4h30 os bombeiros já haviam conseguido apagar o fogo e iniciaram, então, o trabalho de rescaldo.