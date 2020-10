SÃO PAULO-SP (Correspondente) – A PM apreendeu na quarta-feira (21) duas pessoas por tráfico de drogas após encontrar uma “plantação” de maconha em um apartamento em Higienópolis, bairro no Centro da Capital Paulista. Uma denúncia anônima levou os policias até o local. Eles haviam instalado um grande aparato para p cultivo e produção da cannabis sativa com sistema de isolamento térmico, iluminação específica, irrigação automática, termostato e controlador de umidade. Os dois foram detidos e encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro. A Polícia Civil irá investiga o caso.