Érika Rodrigues Salomon e Nahiala Victória Rodrigues a mãe e a filha foram mortas em locais diferentes nesta terça-feira (4) em Ponta Porã (MS). Ambos foram mortos com pelo menos três disparos de arma de fogo. O carro usado no crime para ir ao supermercado e ao hospital onde as vítimas trabalhavam foi encontrado numa casa de uma terceira pessoa. A arma usada no homicídio não estava no veículo. De acordo com a delegada Marianne Cristine, responsável pelas investigações, a mãe foi alvejada na cabeça, abdômen e antebraço. A filha foi executada com um tiro na cabeça. Ainda segundo a Delegada testemunhas que relataram que Erika teria sido atingida nas pernas para não correr, não foi confirmada. “Ela não sofreu nenhum tiro nas pernas”, afirma. O supermercado ontem Erika trabalhava emitiu uma nota de pesar e decretou luto até as 13h desta quarta-feira (5), sem funcionamento das atividades.