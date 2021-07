A Polícia Civil e Corpo de Bombeiros fazem buscas desde segunda-feira (5), na área de mata no bairro Santo Eugênio após encontrar ossada de uma pessoa. Conforme apurado no local, uma ossada completa que seria de uma pessoa foi localizada, sendo possível perceber todos os membros, além de peças de roupas e calçados. Havia um afundamento no crânio e também foram recolhidos ossos dos braços, caixa torácica e pernas. Outros ossos foram encontrados já a cerca de 1,5 metro de distância. Outros ossos foram encontrados já a cerca de 1,5 metro de distância.

Segundo o delegado Carlos Delano, titular da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), é possível que os ossos sejam de uma segunda vítima. No entanto, as investigações estão no início e ainda não foi possível identificar se a primeira vítima encontrada é um homem ou mulher.

Foram aproximadamente 8 horas de buscas e escavações, que devem continuar no decorrer da semana. Além do apoio das cadelas de busca de desaparecidos dos bombeiros, Laika e Mali, um equipamento que pode ajudar a localizar cadáveres também deverá ser utilizado.

Inicialmente, há suspeita de que o cemitério clandestino esteja ligado a crimes do PCC (Primeiro Comando da Capital), o conhecido ‘tribunal do crime’.