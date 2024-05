Polícia esclarece homicídio de músico em Três Lagoas

Polícia Civil esclarece homicídio que vitimou músico Eli Álvaro da Silva Resende (41) em Três Lagoas. Duas mulheres foram presas em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Os investigadores chegaram a uma mulher de 46 anos que confessou a autoria do disparo, bem como dando detalhes das circunstâncias e motivação.

Na continuidade, os agentes localizaram e apreenderam um revólver, calibre .38, utilizado no homicídio. A arma estava na casa de outra mulher, de 55 anos. A autora do crime afirmou que a arma de fogo apreendida era de sua propriedade e que a havia deixando ocultada na residência da amiga.

A dupla foi conduzida até a sede da SIG, onde foram autuadas em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A acusada de ter matado Resende poderá ser processada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com pena máxima prevista de até 30 anos de reclusão.