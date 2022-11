A Polícia Civil esclareceu um homicídio qualificado por motivo fútil, ocorrido em Dois Irmãos do Buriti. A polícia foi informada de uma briga no qual Fábio dos Santos Ramos, de 22 anos ficou ferido após ser atingido por uma garrafada no pescoço.

No momento dos fatos, o Delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho estava passando pelo local, viu o rapaz caído no chão e juntamente com os amigos da vítima, acionou o socorro. O jovem foi levado para o hospital municipal da cidade, mas foi a óbito minutos depois. O autor fugiu mas foi localizado e preso escondido em cima do telhado da casa onde residia. Ele confessou o crime, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.