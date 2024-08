Polícia esclarece supostos “roubos” de motos na Capital

Polícia esclarece dois supostos “roubos” de motos e autua as “vítimas” por falsa comunicação de crime, em Campo Grande. Duas pessoas, uma no Jardim Nhanhá e outra no Jardim Aero Rancho, em diferentes situações, mentiram que tiveram suas motocicletas roubadas, mas foram desmascaradas pelo trabalho de investigação da DEFURV.

Após as investigações descobriu-se que, em ambos os casos, os roubos não existiram. No caso ocorrido no Jardim Nhanhá o comunicante da ocorrência penhorou sua moto por droga e, ao não conseguir recuperar o veículo, registrou, falsamente, o fato como roubo. No Jardim Aero Rancho, a vítima confessou ter mentido por receio dos familiares, narrando que deixou sua moto estacionada em frente a casa de uma amiga e, ao retornar, o veículo havia sido subtraída. Câmeras de segurança confirmaram a versão.

Diante disso ambos foram autuados por falsa comunicação de crime.