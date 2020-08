CAMPO GRANDE/MS – Uma morte brutal marcada pelo extremo ódio dos assassinos. Os criminosos atropelaram, agrediram e ainda deram ao menos três facadas na vitima. O crime aconteceu ontem, por volta das 21 horas, na Rua dos Amigos, com a Rua Manira, no Jardim Aanache. A vitima é Osvaldo Batista Lemes (34), conhecido como “Mil Grau”. Conforme informações, entes de ter sido morto, havia participado da separação da briga de um casal em uma residência, mas também ele há informações que teria rixas com alguns desafetos. Diante disso, o polícia intensifica as investigações e deverá para capturar os assassinos.

Segundo informações, os autores eram dois homens, que estariam em um Saveiro prata. O veiculo atropelou com extrema violência a vitima. Caído ao solo, os autores ainda deram socos e chutaram a vitima. Para ter certeza da morte, os ainda deram três facadas em Osvaldo Batista Lemes, que morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Em agosto de 2009, Osvando foi absolvido pela Justiça pelo estupro de Marcela Conceição de Souza. Ela sumiu em setembro de 2004, no bairro Nova Lima, quando tinha 16 anos. O corpo nunca foi encontrado.