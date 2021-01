CAMPO GRANDE/MS – Ele tem 32 anos, tem nove passagens pela polícia por violência doméstica, e namorava a vitima havia 11 meses quando a espancou e foi denunciado na Deam – Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Foto acima). A Delegada Fernanda Félix disse que a vítima (32) rompeu o relacionamento há um mês, e o autor não gostou e passou a agredi-la.

Diante das circunstancias, a vítima procurou Delegacia e solicitou medidas protetivas contra o ex-namorado, que passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Mas o homem com histórico sujo, em menos de 24 horas quebrou a tornozeleira, e ainda foi a casa da vitima fazer ameças; ligou para a mãe da vítima, dizendo que iria fazer o “diabo” e que pagaria alguém para agredi-la quando ela ”estivesse saindo da balada”. Logo após as emeaças, o autor fugiu. A policia foi a casa dele, no bairro Monte Castelo e não o encontrou.