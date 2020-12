Já está em vigor o toque de recolher e segue até o próximo dia 29 de dezembro em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sempre no período das 22h às 5h. O decreto de número 15 .55, publicado pelo Governo é para combater pandemia do Coronavírus, e prevê prisão e multa a quem for flagrado desobedecendo a medida.

O desobediente deverá amargar prisão de 15 dias a seis meses, e também vai gerar anotação de antecedente criminal, e pode complicar a aqueles que querem ingressar em concursos públicos ou processos seletivos. O valor da multa será definido e cobrado pelo Poder Judiciário.

Os policiais militares foram orientados a explicar aos moradores o decreto e pedir para que fiquem em casa. Apenas os serviços essenciais como mercado, farmácia, delivery e serviços da saúde estão autorizados a funcionar durante a medida.