Polícia está no encalço de possíveis mandantes de homicídio em Angélica

Polícia Civil identifica possíveis mandantes de homicídio ocorrido em Angélica. Trata-se de Amarildo Soares do Pinho (60) e Jessica Fernanda dos Santos do Pinho. Os fatos ocorreram quando duas pessoas invadiram uma casa e efetuaram seis tiros que atingiram fatalmente uma vítima de 33 anos e causou lesões graves em outra de 45 anos.

Investigadores de Angélica e de Ivinhema realizaram uma série de diligências, que culminaram na identificação dos possíveis mandantes, pai e filha, que estão foragidos. Segundo consta, Amarildo e Jessica teriam um desafeto em comum e por esse motivo, em tese, promoveram um “tribunal do crime” que teve como desfecho a morte da vítima.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva da dupla, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário. Os dois fugiram e até o momento estão em local incerto. Inclusive, o homem de 60 anos, possui outro mandado de prisão em aberto por crime de homicídio no Estado do Mato Grosso.

A Polícia Civil salienta que quem souber de alguma informação do paradeiro dos procurados poderão fazer denúncias anônimas por meio do whats app (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.