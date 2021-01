PONTA PORÃ/MS – O corpo em estado de putrefação foi encontrado no último dia 12 de janeiro por pescadores em uma parte rasa do córrego São João, nas proximidades do Delta Parque, em Ponta Porã, na divisa com Pedro Juan Cabalero. Conforme informações da perícia técnica, foi constatado ainda que havia concreto até no estômago do homem localizado dentro de um tambor.

Uma mulher, que se apresentou como ex- esposa, veio do Estado de Rondônia e fez reconhecimento do corpo, garantindo que tatuagens nos braços da vítima davam a certeza de que o corpo é do ex-companheiro.

A delegada Analu Lacerda, da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, disse que, mesmo com o estado do corpo, será possível colher a digital para a identificação da vítima. Ela revelou ainda que “Além da tatuagem, o homem era bem alto, usava calça e uma camiseta azul com estampa de cavalo”.

A Polícia Civil aguarda laudos de exame necroscópico e já pediu dados ao sistema prisional de Rondônia, onde esteve preso por um período, para confrontar com a documentação enviada pela mulher e identificar a vítima.