TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – PM “estoura” boca de fumo na tarde de quinta-feira (22) e prende uma jovem (24) por tráfico de drogas. Após intensificar o policiamento próximo a uma residência localizada na Rua H no bairro Nova Três Lagoas, apontado como sendo ponto de venda de drogas, os policiais avistaram o momento em que um veículo VW Polo parou no local, e dois ocupantes compraram entorpecentes. Fato constatado na abordagem quando localizado e apreendidos trouxinhas de cocaína. Um dos indivíduos tentou esconder uma porção de crack dentro do seu tênis, mas foi descoberto.

Eles confessaram que haviam adquirido o ilícito na “biqueira da Carol”; alvo da denúncia, sendo o pagamento realizado com o cartão de crédito. Diante da materialidade para o Crime de Tráfico de Drogas, a equipe deslocou até a casa e realizou a abordagem da acusada e após buscas foram encontradas: 09 trouxinhas com cocaína, 02 pedras de crack em um prato, 02 porções de maconha, 01 máquina de cartão, cédulas de dinheiro nacional e 01 aparelho de telefone celular, que após ser checado constatou ser produto de Roubo, logo a mulher também responderá pelo Crime de Receptação.