Policiais da DENAR fechou hoje (3) uma boca-de-fumo na região do Jardim Centenário, em Campo Grande/MS. O local era administrado por traficantes do PCC especializados na distribuição de cocaína. Foram apreendidos 17 Kg da droga pura. Quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi avaliado em torno de R$ 425 mil reais, de acordo com o Delegado Hoffman D’Ávilac. Uma denúncia levou os policiais a estourarem o ponto de tráfico. Estão entre os envolvidos três homens e uma mulher.

A DROGA

A Droga era comprada da Bolívia por aproximadamente R$ 10 mil o kg. Em MS passava a valer R$ 25 mil o Kg. Em São Paulo por exemplo o quilo do entorpecente chega à quantia de R$ 40 mil.

ABASTECIMENTO

O Delgado Hoffman explicou que a cocaína abastecia as Bocas de Fumo em Campo Grande.

A Policia continua investigando demais envolvidos no fornecimento do entorpecente.