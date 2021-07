Policiais civis da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), realizou a prisão de um jovem (26) por tráfico na tarde desta segunda-feira (5) no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O autor foi preso em sua residência com maconha, pasta-base e cocaína. Durante a ação, os policiais também libertaram a companheira do autor que havia sido agredida e estava trancada no quarto, sem poder sair de casa (cárcere privado).

A ação resultou na apreensão total de 2 porções maconha e 7 porções de substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro fruto do tráfico.

O homem foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas, Lesão Corporal Dolosa Violência Doméstica, Cárcere Privado e será apresentado em audiência de custódia.