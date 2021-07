A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (07) um homem por tráfico de Drogas no Bairro São Conrado em Campo Grande (MS). Uma denúncia levou os policiais até o local onde foi constado um armazenamento e manipulação de drogas. Durante a busca feita na residência, foram encontradas maconha (90 g) e cocaína (135 g) e 02 (duas) caixas de Bicarbonato de Sódio e um pacote grande contendo material descrito como sílica pirogênica (secante comumente usados para aumentar a quantidade de droga produzida, ao ser adicionada à mistura com cocaína). Além de serem encontrados no local, 02 balanças, 06 rolos de fita adesiva e uma prensa hidráulica. O autor assumiu ser o responsável pelo material e disse que fazia dois meses que vinha realizando a prática. Os objetos encontrados e o homem foram encaminhados a CEPOL para demais providências.