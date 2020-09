DOURADOS – MS (Correspondente) – Na noite de ontem (31), a PM apreendeu 150 Kg de maconha e 2,2 Kg de cocaína durante operação. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, após patrulhamento no bairro Jardim Canaã III, em Dourados. Os militares tiveram a informação que havia de um veículo carregado de maconha em uma residência. Ao chegar no local, os policiais realizaram uma vistoria no veículo GM/Vectra, onde localizaram 5 Kg maconha. Já na residência, foram encontrados mais 145 Kg de maconha e 2,2 Kg cocaína, além de duas balanças de precisão e uma motocicleta Titan. Os entorpecentes apreendidos estão avaliados em R$ 290.600,00. Foram presos um homem (21), e sua namorada (18), e encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis.