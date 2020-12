Policiais do Paraguai de Amambay realizaram nesta segunda-feira (30), em Pedro Juan Caballero busca num imóvel de que seria da facção criminosa PCC, localizado num condomínio de luxo no complexo habitacional Blue Lagoon. Esta ação faz parte das investigações sobre o sobre o quádruplo homicídio na semana passada, que resultou na morte de Riad Salem, Felipe Bueno, Muriel Correa e Gustavo Torales. Riad e Muriel eram sobrinhos de Fadh Jamil, conhecido como o Rei da Fronteira.

O comissário José Ayala disse que o suspeito não foi encontrado no residencial. Mas foram apreendidos objetos como mídias, imagens do circuito interno de segurança da casa, documentos que serão investigados. Para a polícia as investigações apontaram que quatro vítimas foram sequestradas em Ponta Porã e levadas para o Paraguai onde foram executadas. Os corpos foram enterrados em covas rasas. A suspeita é que as ordens de execução tenham partido do PCC ligado ao grupo de extermínio de Jamil, a fim de assumir o controle do tráfico de drogas e armas.

Flávio Arruda Guilherme principal suspeito do crime foi preso assim como outros comparas. A facção estaria agindo para vingar o ataque contra uma das suas lideranças baleadas em disparo feito por um dos jovens mortos. Isto se deu em virtude do enfraquecimento de Jamil, que é alvo da operação em MS e se encontra foragido.