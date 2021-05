IGUATEMI-MS (Correspondente) – Na noite do último sábado (22), as polícias Civil e Militar, em conjunto com o Conselho Tutelar, realizaram uma operação no município, em pontos estratégicos, no intuito de coibir o consumo de drogas por crianças e adolescentes. Após informações de que muitas crianças e adolescentes estariam fazendo uso drogas em praças e outros locais públicos, foi organizada uma operação para fiscalizar locais estratégicos e coibir a prática.

Durante a fiscalização, no centro da cidade, foi observado que vários adolescentes estavam consumindo tabaco e álcool, que, supostamente, estaria sendo fornecido pelo único maior de idade que estava entre eles. No local foram encontradas diversas garrafas de cerveja e um narguilé, que todos estavam consumindo.

O maior de idade (35), que também era namorado de uma das adolescentes (15), foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 243 do ECA, ou seja, fornecer a criança ou adolescente substância que cause dependência física ou psíquica, cuja pena é de 2 a 4 anos de reclusão.

Ainda no curso da operação, a equipe da Polícia Militar abordou um homem que estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, sendo ele capturado e encaminhado à carceragem da Delegacia de Polícia.

A Polícia Civil ressalta que essa fiscalização conjunta não tem prazo para acabar e os pais das crianças e dos adolescentes passarão a ser responsabilizados caso não cumpram com os deveres inerentes ao poder familiar e permitam que eles sejam expostos ao consumo de drogas, nos termos do art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.