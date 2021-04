Conforme informações, no final da tarde desta quinta-feira, agentes do Setor de investigações Gerais da delegacia passaram a monitorar a boca de fumo, que funcionava no bairro Aldeinha, quando um usuário, de 48 anos, chegou para adquirir o entorpecente, momento em que os policiais realizaram a abordagem. O proprietário da casa, o homem de 38 anos, foi preso em flagrante, e confessou o tráfico de drogas. Em março do ano passado ele já havia sido preso pelo mesmo crime.

No local foram encontradas 24 porções de pasta base de cocaína prontas para o comercio e R$ 340 em notas diversas, provenientes da venda de droga. Em depoimento, o usuário de droga confessou que já adquiriu droga no local pelo menos quatro vezes, motivo pelo qual responderá pelo crime de posse de droga para o consumo pessoal.

O autor confessou o crime e justificou o tráfico de drogas na dificuldade financeira que está passando. A droga encontrada e o dinheiro foram apreendidos.