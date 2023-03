A Polícia encerrou as atividades de uma “boca-de-fumo” e prendeu três traficantes em Bonito. Após diversas denúncias de que no local funcionava ponto de drogas, conhecida como “Boca 13”. Um dos investigados, ao perceber a aproximação policial tentou descartar a droga que trazia consigo e correu para dentro do imóvel. Os policiais localizaram a pedra de Crack descartada.

No local foram apreendidos pedras de Crack. porções de maconha, dinheiro sem origem lícita, em notas diversas, três balanças de precisão e celulares. Eles confirmaram para os policiais que vendiam drogas no local e que o dono da boca seria o mais velho deles, de alcunha “Mineiro”, sendo todos encaminhados para a Delegacia de Polícia onde foi ratificada a prisão em flagrante deles por tráfico de drogas e associação para o tráfico.