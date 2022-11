A DENAR fechou uma boca de fumo no Jardim Aeroporto e prende três por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Campo Grande. Na ação foram presos dois indivíduos de 25 e 31 anos por tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico.

Segundo apurado, no dia 8 de novembro de 2022, a DENAR e outras unidades da Polícia Civil realizaram a operação “Imbirussu”, que resultou na prisão em flagrante de nove pessoas, dentre elas, a de uma mulher apelidada de “Buga”, responsável por abastecer diversas “biqueiras” de drogas na região.

A partir dessa operação, policiais civis lotados na DENAR realizaram trabalho de inteligência para a identificação de cada um dos pontos de revenda da droga adquirida de “Buga”. Um imóvel situado no Jardim Aeroporto foi identificado uma estabelecimento de reciclagem que funcionava de fachada, onde três indivíduos estariam à frente da mercância ilícita, sendo um homem de 29 anos o proprietário e outros dois, de 25 e 31 anos, seus auxiliares e funcionários.

Após o levantamento, os investigadores foram até a boca de fumo e em poucos minutos, puderam perceber a frequência de transeuntes comparecendo ao local, adentrando rapidamente e, em 1 ou 2 minutos, indo embora, comportamento típico de usuários que adquirem entorpecentes.

Depois de tais constatações, foi feito o acompanhamento tático de um veículo que havia acabado de sair da suposta biqueira, abordando-o depois de algumas quadras. No bolso do motorista do automóvel os policiais encontraram três porções de cocaína, e, com o passageiro, uma porção da mesma substância. Os dois indivíduos admitiram que tinham acabado de comprar os entorpecentes naquela boca de fumo, e que os supostos traficantes seriam os três homens que “trabalhavam” naquele comércio de reciclagem de fachada.

Diante disso, presentes as fundadas razões, principalmente por terem surpreendido dois usuários que acabaram de comprar a droga e configurada a situação flagrancial, os agentes policiais adentraram o imóvel e detiveram os três homens suspeitos de tráfico, obtendo sucesso na apreensão de três volumes de maconha, pesando 64 g, sendo uma fração de tablete, uma porção embalada em plástico transparente e uma porção embalada em plástico azul, e 43 trouxinhas de cocaína, pesando 24 g. Ainda, foram apreendidos três aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.265,00 em dinheiro trocado.

Como o ponto de venda de drogas fica bem próximo a um estabelecimento de ensino, mais precisamente a uma distância de 450 metros, isso pode acarretar em um aumento de pena. Os três indivíduos receberam voz de prisão em flagrante, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na forma majorada e foram conduzidos à delegacia para a formalização dos procedimentos de Polícia Judiciária.