A Polícia fechou na manhã de terça-feira (6) um desmanche de carros no bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande (MS). Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) receberam denúncias de que na região estaria ocorrendo comércio ilegal de venda de peças de veículos. Além de um carro, modelo Uno que fora furtado no dia 1º de julho, no Bairro São Jorge da Lagoa.

Em diligências no local indicado, além do automóvel modelo Uno, os policiais encontraram partes de um carro modelo Fusion e outro VW/Golf furtados conforme registro feito na Depac Cepol. Um Peugeot/2008 furtado no Estado do Rio de Janeiro; um HB 20 conforme BO Depac Centro – suspeito de ter sido utilizado em furtos de residências na capital; um VW/Gol furtado conforme BO DEPAC CENTRO. Além de outros motores com visíveis sinais de adulteração e diversas peças sem procedência.