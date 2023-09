Polícia fecha desmanche na Capital

Os policiais interpretaram um Ford Fusion envolvido num roubo de moto. A partir daí deram uma batida num desmanche no Jardim Macaúbas em Campo Grande. Ele disse que comprou a moto por R$ 1.400. Na sua casa foram apreendidos quadro de uma moto Honda; um motor de uma Honda CBX 200 Strada Vermelha; uma Honda BIZ preta; uma CG Titan KS, prata e uma Yamaha RD135, vermelha, exceto a Yamaha Factor, os demais veículos estavam com algum sinal de adulteração. Preso foi encaminhado com todo o material apreendido a DEFURV.