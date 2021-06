Em operação realizada na manhã desta segunda-feira (21), agentes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), com o apoio Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante, prendeu duas pessoas por tráfico de drogas e uso de armas de fogo.

“Tal como apontavam as denúncias, ou seja, de que os moradores portavam armas de fogo como forma de intimidar a vizinhança e os usuários que adquiriam drogas no local, no imóvel foi apreendida uma pistola calibre .380, dezenas de munições desse calibre e um revólver calibre 38, com a numeração identificadora suprimida”, explicou o delegado da Defron, Rodolfo Daltro.

Durante a ação policial também foram apreendidas porções de cocaína, prontas para comercialização e um automóvel VW Gol, utilizado para realizar a entrega das drogas. Sobre os presos, tratam-se de uma mulher com a idade de 39 anos, convivente de um homem que se encontra no sistema prisional, e o seu genro, com a idade de 21 anos.