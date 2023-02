A Polícia Civil por intermédio da DENAR prendeu ontem (9) em flagrante um jovem (20) no Universitário suspeito de praticar os crimes de tráfico de drogas majorado e de receptação em Campo Grande. Chegou ao conhecimento dos policiais da existência do uma boca-de-fumo conhecido como “Bocas dos Corumbaenses”. No local a equipe observou uma grande movimentação de usuários de drogas.

Diante da situação efetuaram a abordagem e apreenderam com o traficante petrechos para a traficância, três saquinhos contendo maconha, pesando 11g e 14 papelotes de pasta-base de cocaína, pesando 8,05g. Além de dois celulares da marca Motorola, uma balança de precisão, dinheiro trocado e uma placa de veículo. Quando o suspeito foi preso e entrou na viatura, populares cumprimentaram a equipe da DENAR e agradeceram pela atuação.