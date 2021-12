A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (14), em Três Lagoas/MS, a Operação AQUEUS. O objetivo de desmantelar grande organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de drogas e à lavagem de dinheiro.

INVESTIGAÇÕES

Durante as investigações, que se iniciaram em março de 2020, verificou-se a existência deste grande grupo criminoso liderado por dois indivíduos residentes do município de Três Lagoas/MS. Os líderes adquiriam carregamentos de droga em Ponta Porã/MS e coordenavam, à distância, todo o transporte da droga, a qual era armazenada em um depósito em Campo Grande/MS. Após, seguia para o entreposto três-lagoense, de onde era distribuída para diversos locais do país, principalmente interior e litoral paulistas, Grande São Paulo e interior de Minas Gerais.

Durante a investigação, foram presas oito pessoas em flagrante e apreendidos aproximadamente 500 kg de drogas, além da identificação de outros carregamentos apreendidos pertencentes aos investigados.

VALORES

Para a movimentação dos valores envolvidos nas negociações, a organização indicava contas bancárias de empresas de fachada para os compradores, fazendo com que o pagamento da droga chegasse diretamente ao fornecedor na região fronteiriça. Estas contas eram administradas por um núcleo especializado em lavagem de dinheiro, que prestava este tipo de serviço ilícito a diversas organizações criminosas. Foi constatado que este núcleo movimentou, em um período de 14 meses, mais de R$ 155 milhões.

LUCRO

O lucro dos líderes três-lagoenses era recebido por meio de veículos, dinheiro em espécie e contas bancárias de parentes próximos, que integravam a organização criminosa. Para ocultar o patrimônio oriundo da infração penal, investiam, principalmente, em imóveis, que eram registrados em nome de terceiros. Em um período aproximado de um ano (entre 2020 e 2021), os líderes da organização criminosa teriam recebido, somente em valores creditados em conta correntes de seus “laranjas”, mais de R$ 3,5 milhões de reais. Estima-se que o lucro obtido com o tráfico tenha sido muito superior, haja vista os valores recebidos em espécie e bens não contabilizados.

MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

Nesta data, estão sendo cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de prisão preventiva, 07 mandados de prisão temporária, além do sequestro de 13 imóveis e do bloqueio judicial de contas bancárias de 33 pessoas físicas e jurídicas. Entre os imóveis sequestrados estão uma Fazenda no município de Água Clara/MS e uma casa de veraneio a beira-rio em Três Lagoas/MS, propriedades com valores estimados em mais de R$ 4 milhões de reais.

As medidas judiciais estão sendo cumpridas nos municípios de Três Lagoas/MS, Água Clara/MS, Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS, Ribeirão Preto/SP, Guatapará/SP, Aparecida/SP, Guaratinguetá/SP, Potim/SP, Paulínia/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP, Guarujá/SP, José Bonifácio/SP, São Paulo/SP, Douradina/PR, Sarandi/PR, Maringá/PR, Maria Helena/PR, Colombo/PR, Laranjeiras do Sul/PR e Baependi/MG.