Operação da Polícia Federal cumpriu nesta manhã de quarta-feira (26) mandados de busca e apreensão e prisão em conjunto com a Receita Federal contra contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro em Campo Grande (MS). Esta é a segunda fase da Operação Hipócartes, deflagrada em 2017. Um empresário que vende produtos importados e de luxo foi preso em sua casa no bairro Jóquei Club, em Campo Grande (MS). A Land Rover do empresário foi apreendida. E documentos e computadores.

Foram cumpridos 1 mandado de prisão e 14 de busca e apreensão. Os agentes estiveram em um condomínio, no bairro Morumbi. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Apurou-se que eram usadas empresas fictícias como “laranjas” para dar uma aparência de legalidade ao comércio. Os pagamentos aos fornecedores, no Paraguai, eram feitos através de doleiros. Foram sequestrados dois imóveis, três veículos e contas bancárias de quatro investigados. Participação a Operação oito auditores-fiscais e 12 analistas-tributários da Receita Federal e mais de 62 policiais federais.