Polícia Federal deu um “baculejo” na casa de um pecuarista

A Polícia Federal deu um “baculejo” hoje (11) na casa de um pecuarista em Ponta Porã. Ação desta vez faz parte da Operação Helix. Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

A operação conta com a cooperação jurídica e policial com o Paraguai, com auxílio da Adidância e Oficialato de Ligação da PF, após a identificação de que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda localizada naquele país.

De acordo com informações da PF do Paraná, há tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados que se encontra no Paraguai, com o auxílio da Secretaria SENAD.

NOME DA OPERAÇÂO

O nome da operação está relacionado ao fato da organização criminosa utilizar helicópteros no tráfico de cocaína do Paraguai para o Brasil.