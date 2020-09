A Polícia Federal vai investigar o sumiço de mais de 1,6 mil toneladas de trigo da Ceagesp em Tatuí/SP, que estavam no depósito da Ceagesp da cidade. A descoberta se deu durante uma contagem de rotina no qual os funcionários perceberam que a quantidade do produto no armazém não era a mesma do estoque contábil.

De acordo com a polícia deveram ser ouvidos 15 pessoas entre funcionários e produtores que utilizavam o local. A Ceagesp informou que a unidade de Tatuí possui capacidade de armazenamento de 100 mil toneladas, em sua maioria de grãos. Diariamente, recebe em média 1,5 mil toneladas por dia. O produto está avaliado em R$ 2 milhões.

A Ceagesp informou que o cliente afetado já foi notificado e a situação está sendo regularizada. A empresa informou que está aguardando o resultado das investigações para que possam tomar medidas judiciais cabíveis.

A empresa dize que presta serviços normalmente aos clientes e reforçou o compromisso na transparência dos serviços aos clientes e a população.