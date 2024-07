Polícia Federal pede a prisão do conselheiro afastado do TCE-MS, Waldir Neves Barbosa. Contudo o pedido foi negado pelo STJ no contexto da Operação Casa de Ouro. O Tribunal autorizou buscas e apreensão em endereços de empresários ligados ao conselheiro afastado. Não houve mandados diretos contra Waldir.

O advogado de Waldir afirmou que não houve buscas ligadas ao conselheiro e que o STJ entendeu que não há motivos para a prisão. Pois seu cliente não oferece empecilhos às investigações. Ressaltando que Waldir não conhece ou tem ligação com os empresários alvos das buscas.

Foram sete mandados de busca e apreensão cumpridos na última quarta-feira (10) em Campo Grande. A Operação Casa de Ouro foi realizada pela PF em conjunto com a Receita Federal e CGU deflagram a Operação Casa de Ouro.

A Casa de Ouro trata-se da 3ª fase da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em junho de 2021. A ação é em virtude de investigações para apurar a prática de corrupção e lavagem de dinheiro, com envolvimento de conselheiros do TCE-MS.