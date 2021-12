A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22/12/2021) duas pessoas na cidade do São Carlos do Ivaí/PR, pelo crime de moeda falsa.

Com informações fornecidas por comerciantes da região, foi identificado um suspeito. Com a colaboração de empresas do setor de encomendas, policiais federais monitoraram a entrega, e quando o destinatário a recebeu, inspecionou-se seu conteúdo e nela foi encontrada notas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00, totalizando o valor de R$ 1.000,00. Um segundo suspeito, que seria a pessoa que vendeu as cédulas, também foi identificado e preso.

O trabalho também foi apoiado pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal. Quando vistoriadas as notas arrecadadas, percebeu-se que elas tinham características similares às verdadeiras, simulando seus elementos de segurança, mas repetiam o mesmo número de série, impossível de ocorrer com uma nota verdadeira.

Os autuados foram indiciados pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º Código Penal e poderá ser condenado até 12 anos de reclusão. A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas no mercado da região, o que gera inflação e desvalorização da moeda, além dos prejuízos aos comerciantes.