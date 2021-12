A Polícia Federal (PF) vai realizar, na próxima quarta-feira (8), cerimônia de entrega da primeira aeronave Embraer 175, que começará a operar em breve no País. O evento será realizado no hangar da Coordenação de Aviação (CAV) da Polícia Federal, em Brasília/DF. A cerimônia de entrega deverá contar com as presenças do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, do Advogado-Geral da União, Bruno Bianco Leal, do Diretor-Geral da PF, Paulo Gustavo Maiurino, e do presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto. Os dois aviões Embraer E175 visam aumentar a eficiência no atendimento às demandas da aviação de Segurança Pública federal, com menores restrições operacionais, maior capacidade de transporte e alcance para deslocamentos diretos a qualquer extremo do Brasil.