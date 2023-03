Adolescentes são apreendidos vendendo drogas em Chapadão do Sul. Um jovem de 20 anos ao avistar a viatura policial, levou a mão na sua cintura no intuito de pegar algo. Na busca pessoal foi encontrado uma quantia em dinheiro que o mesmo relatou que compraria drogas. Em seguida, um rapaz, que estava no portão da casa, foi flagrado dispensando uma porção de crack. O adolescente, de 16 anos, informou que ia apenas entregar o entorpecente e que na residência havia mais drogas. Ele acompanhou os militares, que encontraram outro adolescente, de 17 anos, embalando porções de maconha e crack. Foram localizadas 8 trouxinhas de crack e 8 trouxinhas de maconha, totalizando 23,3 gramas de entorpecentes. Os três indivíduos foram encaminhados para delegacia para providências.