Dois homens, um de 18 e outro de 39 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (27), em Santa Rita do Pardo enquanto assaltavam a lotérica do município. Apesar da ação, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram mais rápidas e conseguiram abordá-los logo após o primeiro deles entrar no local.

As informações são de que denúncias anônimas indicavam que haveria uma tentativa de roubo ao estabelecimento. A polícia preparou uma operação e começou a monitorar o local, aguardando a chegada dos suspeitos. Nesta tarde, o homem de 39 anos chegou à lotérica, vestiu um capuz e sacou uma pistola, momento em que foi surpreendido por policiais civis.

Após a prisão dele, a PM conseguiu identificar e localizar o segundo envolvido, o jovem de 18 anos, que fazia a função de olheiro, prestando informações para auxiliar no assalto. O rapaz também confessou ter obtido a arma para o crime que, na verdade, era falsa. Conforme divulgado pela Polícia Civil, a dupla é investigada pelo furto de uma bolsa com R$ 4 mil.

O mais velho deles, inclusive, ficou preso por mais de 10 anos em São Paulo por crimes de roubo e furto. “Destaca-se que o sucesso dessa operação policial se deve ao excelente entrosamento entre as forças policiais do município, que trabalham em conjunto e em sintonia, oferecendo uma segurança pública de qualidade aos munícipes”, disse o delegado Thiago Passos.