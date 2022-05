A Polícia identificou Valmir Caoni Barbosa de 61 anos como o autor do homicídio de Jeferson Silva Barbao, de 26 anos em Aral Moreira. O autor executou Jeferson numa conveniência na frente dos familiares. Em seguida fugiu. Durante diligências, a polícia localizou sua caminhonete, uma Hilux, abandonada na Rua Dom Pedro II, que dá acesso à MS-165, com as portas abertas. O veículo foi apreendido. A motivação do crime é investigada. O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo motivo fútil.