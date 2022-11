A Polícia identificou o autor de furto e incêndio ocorridos no Ginásio Municipal de Esportes deste Município entre os dias 19/11 e 20/11/2022. De acordo com informações apuradas na madrugada do domingo, 20/11/2022, o Corpo de Bombeiros Militar acionou a Secretaria Municipal de Esportes de Ribas do Rio Pardo, informando que haviam apagado um incêndio no Ginásio Municipal. Em seguida, foi constatado que diversos objetos haviam sido furtados do referido Ginásio, como botijão de gás e produtos alimentícios.

Após lavrado um B.O as investigações iniciaram. A perícia foi acionada e esteve no local, realizando os devidos exames periciais. O autor foi identificado, qualificado e indiciado pelos crimes de furto e incêndio. Durante as investigações, foi constatado que o indivíduo já estava tentando vender parte do produto subtraído. O procedimento investigativo será finalizado e remetido ao Poder Judiciário.