Quatro indivíduos foram presos em flagrante por manterem em cárcere dois caminhoneiros. Durante as diligências decorrentes das prisões em flagrante, houve menção à existência de um quinto integrante que auxiliava os demais na parte logística e de mantimentos. Os policiais da DEFURV, após terem obtido a qualificação e verificado do indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto, o localizaram e, ao ser abordado, tentou fugir pulando muros, porém foi alcançado e preso pelos policiais. Em seguida, ao ser questionado, confirmou a participação nos crimes, afirmando que foi contratado para dar apoio fora do cativeiro, levando o que fosse preciso, desde drogas a mantimentos e remédios, salientando que receberia R$2.000,00. Ele foi formalmente indiciado e interrogado pelos crimes de integrar associação criminosa armada e de roubo majorado.