A Polícia Civil identificou o motorista da Saveiro cinza que se envolveu num acidente com um motoqueiro na Rua Vitório Zeolla, Bairro Carandá Bosque em Campo Grande. Ele fugiu após o acidente e em seguida vendeu a Saveiro. Através do novo proprietário identificou-se o responsável pelo acidente. Ao prestar declarações o motorista informou que teve uma discussão de trânsito com o motociclista em razão deste ter lhe fechado, contudo, negou ter se envolvido em acidente de trânsito. As investigações prosseguem no sentido de se estabelecer a verdadeira dinâmica do acidente.